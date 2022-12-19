Ankara'da işitme engelliler için film gösterimi

Ankara'da tamamen işitme engelli bir kadronun işitme engelli bireyler için hazırladığı Acemi Adam filminin gösterimi yapıldı.

Tamamen işitme engelli bireyler tarafından işitme engelliler için özel olarak işaret dili ile hazırlanan Acemi Adam filminin gösterimi Ankara'da yapıldı. Film işitme engelli bireyler tarafından ilgi gördü. Yapımcısı ve yönetmeninin Veysel Gürsoy Çelik olduğu, başrolünde de Ali Pehlivan'ın bulunduğu film, işitme engelli Ali'nin acemiliği ve hayatındaki komik anları anlatıyor.

Yapımcı ve yönetmen Veysel Gürsoy Çelik, “Filmimizin adı Acemi Adam. Türkiye'de işitme engellilerin yaptığı ilk komedi filmi, tabii ki normal camiada çok fazla film var ama bize hitap etmiyor. Nasıl bir şey yapabiliriz diye düşündük ve işaret diliyle komedi şeklinde bir komedi filmi yaptık. Ekibin tamamı işitme engelli kadrodan oluşuyor. Umarım izleyenler de beğenir. Araya pandeminin de girmesi ile beraber yaklaşık 4-5 yıllık bir emek var ortada. Sonuçta biz profesyonel bir ekip değiliz. Dışardan bakan bir kişinin yüzünün gülmesi, bizim çok mutlu olduğumuzun kanıtıdır. Filmin adı Acemi Adam ve konusu da acemi adam. Ali'nin hayatını anlatıyor. Ali'nin hayatında karşılaştığı acemiliğinden kaynaklı komediler. İşitme engelli bir kişinin hayatının tamamıyla komediye çevrilmiş hali. İlk gösterimimiz İzmir'de oldu. Şu an Ankara'da üçüncü gösterimimizi yapıyoruz. Hedefimiz Türkiye'nin 81 ilinde gösterim yapmak. Teklifler geliyor bununla ilgili ve gerekli sivil toplum örgütleri de bizimle iletişime geçiyorlar. Kendimizi bu alanda kanıtlamak istiyoruz. Öncelikli hedefimiz Türkiye'ye, sonrasında ise dünyaya açılmak” ifadelerini kullandı.

Oyuncu Ali Pehlivan ise, “Ben zaten normal hayatımda da standup ve komedi yapıyorum. Daha önce bir komedi filminde yer almamıştım. Kendim de bir işitme ve konuşma engelli birey olduğum için kendi hayatımı da böyle bir filme entegre ederek böyle bir filmde oynamak istedim. Başrol olduğum için çok mutluyum. Tüm kadro işitme engelli. Yapımından yönetimine, kurgusundan montajına tamamen işitme engelli bireylerden oluşuyor. İşitme engelli olmayan bireyler için de altyazı ekledik. İşaret dili bilmeyen kişiler de altyazı ile filmi rahatlıkla izleyebilir. İlk gösterimden sonra seyirci filmi çok beğendi. Bizim için çok güzel bir deneyimdi” şeklinde konuştu.