Ankara'da işleri azalan dolmuşcu esnafına gıda yardımı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, korona virüs salgını nedeniyle işleri azalan dolmuşçu esnafına destek olmaya devam ediyor. Dolmuşlarda dezenfeksiyon işleminin yanı sıra Ramazan ayı nedeniyle gıda kolisi dağıtımına başlayan Ankara zabıtası, dolmuş duraklarında maske dağıtımını da sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi kısa bir süre içinde dolmuş sahiplerine akaryakıt desteği de sağlayacak. Dolmuşçu esnafına yönelik başlatılan gıda kolisi dağıtımı Gülbaba, Bentderesi, Denizciler, Yenimahalle (Cento), Keçiören-Ostim, Seyranbağları, Güvenpark, Sincan Pazar Yeri, Çinçin Dolmuş Durakları olmak üzere 9 bölgede gerçekleşecek. Başkent genelinde her gün bir bölge olmak üzere toplam bir hafta sürmesi planlanan gıda kolisi dağıtımından toplam 3 bin 580 dolmuşçu esnafı faydalanacak.

Ankara zabıtasının vatandaş ve esnafa maske dağıtımını sürdüreceğini belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, Başkan Mansur Yavaş'la sürekli bir iş birliği halinde olduklarını belirterek, "Minibüsçüler Odası yetkilileri ile birlikte 3 bin 580 minibüsçü esnafına gıda kolilerimizi Ramazan ayı hürmetine dağıtmak üzere Bentderesi'ne geldik. Korana virüs salgını ile mücadele sürecinde Ankara başarılı gözüküyorsa bunda arkadaşlarımızın büyük bir emeği var. Süreci olabildiğince iyi yönettiğimizi düşünüyoruz” dedi. Gülbaba Dolmuş Durağı'nda da gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Koç, “Önümüzdeki günlerde ise 2 bin 850 minibüs sahibine akaryakıt desteğimiz olacak. El ele vererek süreci birlikte yürütüp ortak akılla hareket ederek ve bayramla birlikte Ankara'da hayatı normale döndürebileceğimize inanıyoruz” dedi.

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkan Vekili Hasan Hüseyin Sertkaya, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Şentüne ve dolmuşçu esnafı da yardımlar için teşekkür etti.

Sincan dolmuş durağında maske ve gıda kolisi dağıtımı

Kentin birçok noktasındaki dolmuş duraklarında maske dağıtan Ankara zabıtasına teşekkür eden Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsa Yalçın ise, “Covid-19'un açıklanmasının ardından bizler de tedbirlerimizi aldık. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş bu zorlu süreçte yanımızda oldu. Sürecin başından bu yana bizlere maske dağıttı, araçlarımızı dezenfekte etti. Şimdi de gıda kolisi dağıtımıyla yanımızda oldu” dedi.

Sincan Dolmuş Durağı'nda çalışan Mustafa Kale, gıda kolisi ve maske dağıtımı ile sevindiklerini belirtirken, İsmail Çalkal Büyükşehir Belediyesinin maddi ve manevi desteğini esirgemediğinin altını çizdi. Ramazan ayı nedeniyle Büyükşehir Belediyesinin hem gıda yardım kolisi dağıtmasının hem de toplum sağlığı için maske dağıtmasının kendisi için anlamlı olduğunu vurgulayan dolmuşçu esnafı Recep Sağlam da teşekkürlerini iletti.

Sincan Dolmuş Durağında da gıda yardım kolisi dağıtımına katılan Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, “Sincan Merkez Durağı'nda Oda Başkanımız ile birlikte 336 minibüs esnafımıza daha gıda kolilerimizi dağıttık. Bu gıda kolilerini minibüslerde sürücü olarak çalışan arkadaşlarımızın bizzat kendilerine teslim ediyoruz. Ramazan sofralarına bir çorba kaşığı da biz ulaştırmak istiyoruz. Başkanımızın da selamını getirdik” dedi.