Ankara'da istasyon alt geçidine çarpan kamyon devrildi: 1 yaralı

Ankara'nın Sincan İlçesi'nde tren istasyonu alt geçidine çarpan kamyon devrildi. Kazada kamyon şoförü yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Sincan İlçesi Plevne Mahallesi Gülhan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berk Aydoğdu kontrolündeki 35 K 34600 plakalı kamyon şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tren istasyonu alt geçidine çarpıp devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kamyon şoförü yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şoför hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.