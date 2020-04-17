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Ankara'da jandarmadan market ve pazar yeri denetimleri

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, market ve pazar yeri gibi toplu alışveriş yapılan yerlerde Korona virüs tedbirlerine ilişkin denetim gerçekleştirdi.


İçişleri Bakanlığının genelgeleri çerçevesinde Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında market ve pazar yeri gibi toplu alışveriş yapılan yerlerde sosyal izolasyon ve mesafe kuralını sağlamak amacıyla, Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından denetim gerçekleştirildi.


15-16 Nisan 2020 tarihlerinde yapılan denetimlerde maske kullanımı, pazar tezgahları arasındaki mesafe ve aynı anda pazarda/markette olabilecek vatandaş sayısı, marketlerde satıcı ve müşterilerin maske kullanmaları, sosyal izolasyon ve sosyal mesafenin tesisine ve kuralların uygulanmasına ilişkin kontroller yapıldı.

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