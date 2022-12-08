İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ankara'da jandarmadan okullarda trafik güvenliği eğitimi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından Polatlı ilçesindeki okullarda ‘jandarmanın görevleri, trafik güvenliği, trafik dedektifleri’ konularında öğrencilere seminer verildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından Polatlı ilçesindeki okullarda ‘jandarmanın görevleri, trafik güvenliği, trafik dedektifleri' konularında öğrencilere seminer verildi.


Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından trafik sorumluluk bölgesinde bulunan okullarda öğrencilerde trafik bilincinin oluşturulması amacıyla seminer düzenlendi. Polatlı ilçesindeki seminerde toplam 385 öğrenciye İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Trafik Jandarması Timleri tarafından ‘jandarmanın görevleri, trafik güvenliği, trafik dedektifleri' konularında bilgiler verildi. Programda çocuklara ayrıca boyama kitabı ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.