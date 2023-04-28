Ankara'da kaçak alkol imalatı ve satışı yapan eğlence mekanlarına operasyon: 3 gözaltı

Ankara'da sahte alkollü içki imalatı ve satışı yaptığı belirlenen 3 farklı eğlence mekanına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken çok sayıda sahte alkollü içki ile yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Çankaya'da yer alan 3 farklı eğlence mekanında sahte alkollü içki üretimi ile satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, “312 Arena, Şamata ve Solaris' isimli eğlence mekanlarına yönelik düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Söz konusu yerlerde yapılan aramalarda ise, 335 şişe sahte içki, 380 adet sahte Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bandrolü, 1 adet huni ve 70 adet kapüşon ve alkol yapımında kullanılan materyaller ele geçirildi.