Ankara'da kaçak tütün ve makaron oerayonu

Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara'da kaçak sigara üreticilerine yönelik düzenlenen operasyonda 10 milyon 500 bin adet boş makaron, 150 kilogram tütün, 2 adet makaron dolum makinesi ve 125 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Dairesine bağlı Tütün Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibince tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarında yürütülen istihbarat faaliyetleri sonucunda kaçak sigara üreticilerinin üretim ve depolama olarak kullandığı bir adres tespit edildi.

Gözetim altındaki adresi gece gündüz takibe devam eden ekiplerin bir minibüsün söz konusu adreste yükleme boşaltma yaptığını görmesi üzerine; suçüstü hali çerçevesinde olaya müdahale edildi.

Araçta TAPDK bandrolü bulunmayan boş makaronlar olduğu görülmesi üzerine Tütün Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi ve Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince operasyon için düğmeye basıldı. Söz konusu adres ve suçüstü yapılan araç didik didik arandı. Arama neticesinde 10 milyon 500 bin adet boş makaron 150 kilogram tütün 125 adet TAPDK bandrolü ve sigara dolumunda kullanılan 2 adet makaron dolum makinesi ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonla sigara kaçakçılarına büyük bir darbe vurulurken ele geçirilen kaçak ürünlere el konuldu.

Konuyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.