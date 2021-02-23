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Ankara'da kaçakçılara ağır darbe: 32 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 15-21 Şubat tarihleri arasında sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 32 kişi gözaltına alındı.


Ankara İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılara göz açtırmıyor. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda 32 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik 15-21 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 32 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyonlarda 2 milyon 102 bin 140 adet makaron, 64 bin adet sigara filtresi, 22 bin 500 adet nargile malzemesi, 2 bin 457 kilogram tütün, 849 adet muhtelif/elektronik eşya, 298 adet puro, 63 paket sigara ve 57 adet bandrol ele geçirilmiştir” denildi.

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