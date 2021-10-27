Ankara'da kahve ve çikolata şenliği

Ankara Kahve ve Çikolata Festivali 29 Ekim'de başlıyor. Festivalde kahve ve çikolata çeşitlerini tatma imkanı bulacak olan ziyaretçiler, konserler ile eğlenip, söyleşilerle kahvenin ustalarından özel teknikleri öğrenecek.

Ankara Kahve ve Çikolata Festivali için geri sayım başladı. 29-31 Ekim tarihleri arasında bir AVM'nin etkinlik alanında gerçekleşecek festivalde kahve ve çikolata severler, Cüneyt Tek, Taylan Ülger, Gökhan Ay ve Doğukan Arda Aydemir, Grup Pera gibi ünlü isimlerle müziğe doyarken, festival boyunca her gün konser düzenlenecek. Birbirinden değerli konukların sunumları, söyleşileri, kahve yapma teknikleri ve yarışmaların organize edileceği festival, alınan ekstra önlemlerle kahve ve çikolata severlere kapılarını açacak. Kahve tutkunları ile kahve sektörünün tüm bileşenlerinin yanında atölyeler ve konferanslar da festivalde yerini alacak.

3 gün boyunca ziyaretçiler eğlenerek kahve ve çikolata firmalarının ikramları ile lezzetleri tatma imkanı yakalayacak. Söyleşiler ve sunumlarla da kahvenin şefleri ve ustalarından özel teknikler ile bilgilenme fırsatı bulacaklar. Kahve ve çikolatanın mükemmel uyumunun bir arada görülebileceği festival, saat 11.00 ile 21.00 arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.