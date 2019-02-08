Ankara'da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 ölü

Başkent'te kanalizasyon çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Keçiören ilçesinde Adnan Menderes Mahallesi 1071 ve 1072. Sokak kesişiminde yapılan kanalizasyon çalışmasında kazılan çukurda öğlen saatlerinde tünel çalışması yapan Ercan Korkmaz (61), toprağın kaymasıyla göçük altında kaldı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yarım saatten fazla toprak altında kaldığı öğrenilen Korkmaz, itfaiye ekiplerince göçük altından çıkarıldı. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.