Ankara'da kapalı otoparkta yanan otomobil paniğe sebep oldu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde çok katlı binanın kapalı otoparkında park halinde bulunan otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Apartman sakinlerinin paniğe kapılarak dışarıya çıktığı yangını itfaiye ekipleri söndürürken 2 kişi dumandan etkilendi.

Olay, saat 02.00 sıralarında Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Yeni Batı Mahallesi 1820. Cadde'de meydana geldi. Site içerisindeki çok katlı binanın otoparkında Emrah B.'ye ait 06 DV 6573 plakalı otomobil, park halinde bulunduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle ön kısmından alev alarak yanmaya başladı. Yoğun dumanla kaplanan otoparka inen araç sahipleri yangına köpük ile müdahale ederken bina sakinleri de paniğe kapılarak evlerinden dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken sağlık ekipleri de alevlere müdahale etmeye çalışırken dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde tedavi etti. Yangında 1 otomobil yanarak kullanılamaz hale gelirken polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.