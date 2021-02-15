İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ankara'da kar etkisini artırdı

Ankara’da sabah saatlerinde kısa bir süre yağdıktan sonra etkisini kaybeden kar yağışı, öğlen saatlerinden sonra etkili bir şekilde yağmaya başladı.

Ankara'da sabah saatlerinde kısa bir süre yağdıktan sonra etkisini kaybeden kar yağışı, öğlen saatlerinden sonra etkili bir şekilde yağmaya başladı.


Başkent sokakları kar yağışı nedeniyle beyaza bürünürken, öğlen saatlerinde yağışın etkisi artmaya başladı. Ankaralılar kaygan yollarda yürümekte güçlük çekerken, büyükşehir ve ilçe belediyeleri kar yağışına karşı tedbirleri artırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.