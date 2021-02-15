Ankara'da kar etkisini artırdı

Ankara’da sabah saatlerinde kısa bir süre yağdıktan sonra etkisini kaybeden kar yağışı, öğlen saatlerinden sonra etkili bir şekilde yağmaya başladı.
Ankara'da sabah saatlerinde kısa bir süre yağdıktan sonra etkisini kaybeden kar yağışı, öğlen saatlerinden sonra etkili bir şekilde yağmaya başladı.
Başkent sokakları kar yağışı nedeniyle beyaza bürünürken, öğlen saatlerinde yağışın etkisi artmaya başladı. Ankaralılar kaygan yollarda yürümekte güçlük çekerken, büyükşehir ve ilçe belediyeleri kar yağışına karşı tedbirleri artırdı.