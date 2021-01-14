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Ankara'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Başkent’te etkili olan kar yağışının ardından Mamak’ta oluşan kartpostallık manzaralar görenleri hayran bıraktı.

Başkent'te etkili olan kar yağışının ardından Mamak'ta oluşan kartpostallık manzaralar görenleri hayran bıraktı.


Mamak'ta kar yağışı sonrası adeta tablo gibi görüntüler ortaya çıktı. Işıklandırılan rekreasyon alanları, parklar ve bahçeler yağan karla estetik görüntüler oluşturdu. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar ise telefonlarıyla parklarda ve yollarda bol bol fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirdi.

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