İhlas Haber Ajansı

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Ankara'da kar yağışı etkili oluyor

Ankara’da gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Ankara'da gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kentin yüksek kesimlerinde ise yer yer sis etkili oldu.


Yoğun kar yağışının etkili olduğu Başkent'te, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Çankaya ilçesinde yer yer sis etkili olurken yağış ana arterlerdeki ulaşımda herhangi bir soruna yol açmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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