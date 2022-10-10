Ankara'da kardeşler birbirine girdi: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde yabancı uyruklu kardeşler arasında çıkan kavgada kardeşlerden biri hayatını kaybederken, biri de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi'nde kağıt toplayarak geçimlerini sağlayan yabancı uyruklu 3 kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile ortanca kardeş Mustafa Alvahao, yanındaki bıçakla kardeşlerine saldırdı. Kardeşlerden Karfesi Hasan Alvahap boyun bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde can verirken, diğer kardeşi de ağır yaralandı. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Sincan Devlet Hastanesine kaldırdı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan Mustafa Alvahao'nın yakalanması için çevrede çalışma başlattı.