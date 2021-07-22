Ankara'da kaybolan tıp öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bayramın birinci günü kaçan kurbanlığın peşinden giden ardından kaybolan tıp fakültesi öğrencisi Onur Eker'in cansız bedenine ulaşıldı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesi Yeşilova Mahallesi'ndeki dedesinin yanına bayram tatili için giden Onur Eker (20), dedesiyle birlikte bayramın birinci günü öğle saatlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı. Bu sırada koyun dağlık alana doğru kaçtı. Onur ve dedesi, koyunun peşinden gitti. Onur Eker bir daha geri dönmeyince ekiplere haber verildi. Arama - kurtarma ekipleri, bayramın ilk günü Eker'in bulunması için çalışma başlattı.

Arama çalışmalarına 150'den fazla görevli personel katılırken özel harekat, çevik kuvvet, motorlu yunus polisler de çalışmalara katıldı. Eker'in telefonunun şarjı bitmeden önce son sinyal verdiği noktadan itibaren başlanılan aramalar Sirkeli Mahallesi çevresinde devam etti. Ekiplerin yaklaşık 50 kilometrekarelik alan içerisinde yaptığı arama çalışmalarının ardından akşam saatlerinde gencin cansız bedenine ulaşıldı.