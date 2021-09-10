Ankara'da kayınpederiyle tartışan damat eşini bacaklarından vurdu

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kayınpederi ile tartışan şahıs, eşini silahla bacaklarından vurdu. Kızının vurulduğunu gören baba ise, damadını elindeki pompalı tüfekle ateş ederek kovaladı. O anlar güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

Olay, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Süvari Mahallesi 1689. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Harun K., kayınpederi Turan Halatlı ile sokakta tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Tuğba K., kavgayı ayırmak için eşi ile babasının aralarına girdi. O esnada Harun K., kendisini sakinleştirmeye çalışan eşine ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşunlar Tuğba K.'nın bacaklarına isabet ederken, kadın yere düştü. Harun K. olay yerinden kaçarken, baba eline aldığı pompalı tüfekle arkasından ateş etti. O anlar güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Olayı gören çevredeki komşular polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tuğba K.'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti. Kadının sol dizinde 5, sağ dizinde bir kurşun yarası belirlenirken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada damat Harun K.'nın silahı çöp kutusuna attığını tespit etti. Harun K., Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Harun K. ve kayınpederi, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.