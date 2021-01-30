Ankara'da kiraladıkları galeriyi eğlence merkezine dönüştürdüler

Ankara'nın Keçiören ilçesinde kiraladıkları galeriyi eğlence merkezine dönüştürdüler. Galeriye baskın yapan polis ekipleri aranması olan 1 kişiyi gözaltına alırken 4'ü kadın 14 kişiye para cezası kesti.

Ankara'da Keçiören Suç Araştırma ve Önleme Bürosu'na bağlı ekipler, ihbar üzerine Keçiören ilçesi Etlik Caddesi'nde bir galeriye gece geç saatlerde baskın düzenledi. Ekiplerin yaptığı baskında, Yücel K.'nin dükkanını 3 bin TL'ye kiraladığı ve kiracıların da burayı eğlence merkezine dönüştürdüğü anlaşıldı. Baskın sırasında dükkanın 3 bölmeli alt katında alkol alarak eğlence düzenleyen 4'ü kadın toplam 14 kişinin olduğu tespit edilerek şahıslara idari ve adli para cezası uygulandı. Kimlikleri kontrol edilen şahıslardan dolandırıcılık suçundan aranan Murtaza T. ise gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olay yerine çağırılan zabıta ekipleri galeriyi mühürledi.