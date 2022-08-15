İhlas Haber Ajansı

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Ankara'da kolonun devrildiği inşatta ölen gencin stajyer mühendis olduğu ortaya çıktı

Ankara’da fırtına nedeniyle bir inşaatta kolonun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden kişinin stajyer mühendis olduğu ortaya çıktı.

Ankara'da fırtına nedeniyle bir inşaatta kolonun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden kişinin stajyer mühendis olduğu ortaya çıktı.


Ankara Valisi Vasip Şahin, yaşanan sağanak ve fırtına nedeniyle bir inşaatta kolonun devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Edinilen bilgiye göre hayatını kaybeden kişinin stajyer inşaat mühendisi Taha Öztürk (21) olduğu ortaya çıktı. Olayda yaralanan Ege Kıratlı (21) ve Emre Çetin'in (22) de stajyer olduğu öğrenildi.

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