İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ankara'da köpeğe eziyet ederek öldüren zanlı tutuklandı

Ankara’da komşusunun köpeğini eziyet ederek öldüren şahıs tutuklandı.

Ankara'da komşusunun köpeğini eziyet ederek öldüren şahıs tutuklandı.


Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından bir köpeğin eziyet edilerek öldürüldüğü yönünde yapılan paylaşımlarla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur: 22 Temmuz 2020 günü ilimiz Çankaya ilçesinde meydana gelen olayla ilgili 9 ayrı suç kaydı ve aranması olan şüpheli V.U. yakalanarak gözaltına alınmış, 23 Temmuz 2020 günü cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.