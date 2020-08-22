İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ankara'da korkutan depo yangını

Ankara’da Hurdacılar Sanayi Sitesi’nde bulunan bir kargo deposunda yangın çıktı.

Ankara'da Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde bulunan bir kargo deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde bulunan özel bir kargo şirketine ait depoda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, söndürme çalışmaları sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.