İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ankara'da korkutan yangın: 5 yaralı

Ankara Siteler’de bir mobilya mağazasında çıkan yangında alevlere müdahale etmeye çalışan 5 işçi yaralandı.

Ankara Siteler'de bir mobilya mağazasında çıkan yangında alevlere müdahale etmeye çalışan 5 işçi yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.


Alınan bilgiye göre, Siteler Şenkal Sokak'ta bir mobilya firmasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mobilya fabrikasında çalışan işçilerin müdahalesi sırasında 5 işçi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan işçiler hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.