İhlas Haber Ajansı

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Ankara'da korkutan yangın

Ankara’da 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı.

Ankara'da 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü.


Yangın, Mamak ilçesi Misket Mahallesi'ndeki bir binanın 4'üncü katında meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. Yangın, çevredeki vatandaşların panik yaşamasına neden oldu.

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