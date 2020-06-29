Ankara'da korona virüs denetimleri

Ankara'da korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kolluk kuvvetleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri işbirliği ile ilçede süren denetimlerde, otobüs, dolmuş ve ticari taksilerde maske kontrolü ve ateş ölçümü yapıldı. Toplu taşıma araçlarında uyulması gereken hijyen kuralları ve doğru maske kullanımı hakkında bilgiler verilirken, görevli sağlık ekipleri korona virüsün nasıl bulaştığı hakkında telkinlerde bulundu.

Denetimlerde, kentiçi ulaşım araçları (minibüsler, dolmuşlar, halk otobüsleri, belediye otobüsleri ve diğerleri) ile otobüs durakları başta olmak üzere uyulması gereken kurallar yönünden 27 İlçe Emniyet Müdürlüğü Personeli, 5 İlçe Sağlık Müdürlüğü Personeli, 2 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Personeli ile İlçe Belediyesinde görevli Zabıta Birimleri ile birlikte genel tarama denetimi gerçekleştirildi.