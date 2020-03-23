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Ankara'da 'korona'ya karşı dua edildi

Diyanet İşleri Başkanlığınca, yeni tip korona virüs "Kovid-19" salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları niyazıyla yatsı namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde dua okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, yeni tip korona virüs "Kovid-19" salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları niyazıyla yatsı namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde dua okundu.


Diyanet İşleri Başkanlığınca, yeni tip korona virüs "Kovid-19" salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları niyazıyla yatsı namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde dua okundu.

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