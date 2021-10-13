Ankara'da korsan vale ve otoparkçılara yönelik uygulamada 134 kişiye işlem uygulandı

Ankara'da 1 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında il genelindeki cadde ile sokaklarda bulunan kafe ve restoranların önüne araçlarını park etmek isteyen vatandaşları rahatsız ederek haksız kazanç elde eden kişilere yönelik yapılan uygulamada 134 kişiye işlem yapıldı. Şahıslardan 99'unun uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma, kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık ve yağma gibi birçok suçtan kaydının bulunduğu belirtildi. Yapılan çalışmalarda yakalanan 134 kişiye Kabahatler Kanunu'nca çevreyi rahatsız etmekten toplam 46 bin 100 TL idari para cezası uygulandı.

Ankara Emniyeti'nden uyarı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu tür olaylarla karşılaşanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları ya da en yakın kolluk birimine müracaat etmeleri istenerek, “İş yeri sahiplerinin vale adı altında kayıt dışı personel çalıştırmalarını, vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmalarını ve araçlarını tanımadıkları kişilere vermemelerini önemle hatırlatırız. Bu tür olaylarla karşılaşmanız durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın veya en yakın kolluk birimine müracaat edin” ifadelerine yer verildi.