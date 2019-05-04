Ankara'da Kurşunlu rüzgarı esti

Ankara'da, Kurşunlu'nun mimarisinin ve eşsiz doğal güzelliklerinin tuvallere yansıtıldığı resim sergisinin açılış kokteyli bugün yapıldı.

Ankara'da, bugün açılışı gerçekleşen “Kurşunlu” temalı resim sergisinde, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinin mimarisi ve doğal güzelliklerinin tuvallere yansıtıldığı birbirinden renkli eserler yer aldı.

Ressamlardan Mete Güner, kendi olanaklarıyla resim yaptığını, daha sonra bu tarz resim yapan başka kişilerle tanışarak hepsini bir araya getirme fikirlerinin oluştuğunu söyleyip, “Amacımız para kazanmak değil. Bu resimler tarihe kalacak şeyler. Örneğin resimlerde çizdiğimiz köprü ve değirmenler artık yok. Anılardan yapılmış resimler bunlar. Amacımız gelecek kuşaklara bu görüntüleri aktarabilmek” diye konuştu.

Sergiyi ilgiyle gezen misafirler arasında bulunan Kurşunlu Belediye Başkanı Şakir Kaymak, bu sergiyle birlikte çocukluğuna gittiğini belirterek, “Kurşunlu'yu her anlamda güzel anlatan bir sergi olmuş. Resim sergisi ama bir taraftan da Kurşunlumuzun tarihi, kültürel yapısını, geçmişteki dokusunu çok güzel bir şekilde anlatmış” şeklinde konuştu. Ayrıca Kaymak, en beğendiği resmin tarihi demiryolu köprüsünün yer aldığı resim olduğunu söyledi.

Sergiyi gezen misafirlerden Salih Yaşar, Kurşunlulu biri olarak sergiyi gezerken eski anılarını yaşadığını söyleyerek, “Sokaklarında gezdik, çeşmesinden suyunu içtik. Bunları görünce, insan 40-50 sene geriye gidiyor. Sanatın, Türkiye'de değer kazanması adına bu tür etkinliklerin olması çok hoş” ifadelerini kullandı.

Sergi açılışında, Kurşunlu Halk Eğitim Merkezi öğrencileri de yöreye ait danslarını sergilediler.

Kurşunlu'nun doğal güzellikleri içinde gezinme imkanı sunan resim sergisi, 10 Mayıs tarihine kadar, Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Hikmet Çetinkaya Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.