Ankara'da Kütahya Kültür Derneği açıldı

Ankara'da yaşayan Kütahyalılar, Kütahya Kültür Derneği'nin açılışında bir araya geldi.

Altındağ ilçesi Hacı Bayram semtindeki Kütahya Kültür Derneği binasında düzenlenen açılış töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılışta konuşan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ”Burası Hacı Bayram Veli Hazretleri huzurunda çok kıymetli bir yer, dolayısıyla buradan oluşacak bereketle Kütahyalı kardeşlerimiz birlik beraberliğini pekiştirecekler. Bundan sonraki çalışmalarda da elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Bu açılışın hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Niyetimiz büyük laflar etmek değil, en iyi temsil halidir”

Kütahya Kültür Derneği Başkanı Süleyman Muslu ise yönetimdeki arkadaşlarıyla birlikte derneğin kuruluşunu gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu mesuliyetle gerek öğrenci kardeşlerimiz gerekse Ankara'ya herhangi bir vesileyle gelmiş hemşehrilerimizi kaynaştırmak, var ise ihtiyaçlarına cevap vermek, Ankara'da çalacak kapılarının olması asıl gayemizdir. Niyetimiz büyük laflar etmek değil, en iyi temsil halidir“ şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmalarından ardından Altındağ Belediye Başkanı Balcı, Muslu ile birlikte kurdeleyi keserek derneğin açılışını gerçekleştirdi.