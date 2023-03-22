Ankara'da kuyumcuya silahlı saldırı: 2 yaralı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir kişi tartıştığı kuyumcuya pompalı silahla ateş etti. Olayda 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 17.00 civarında Yenimahalle ilçesi Güzelkaya Mahallesi Güventepe Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddialara göre, kuyumcu ile tartışan bir kişi kuyumcuya saldırdı. Olayda kuyumcu Bülent A. ve karısı hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.