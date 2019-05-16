Ankara'da lastikçiler sitesinde yangın

ANKARA (İHA) – Ankara'da organize sanayi bölgesinde lastikçiler sitesinde hurda lastiklerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevlere itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, İvedik Organize Sanayi Bölgesi 1512. Sokak'ta lastikçiler sitesinin bulunduğu bölgede hurda lastiklerin tutuşması sonucu çıkan yangın kısa zamanda büyüdü. Yangına olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.