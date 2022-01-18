Ankara'da lastikleri patlayan tır ağaç ve elektrik direğini devirdi

Ankara'nın Akyurt ilçesinde seyir halindeyken lastikleri patlayan tır ağaç ve elektrik direğini devirdi.

Kaza, Akyurt ilçesinde Çankırı Devlet Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çankırı-Ankara istikametinde seyir halinde olan tır lastiklerinin patlaması sonucu refüjde bulunan bir ağaç ve bir elektrik direğini devirerek karşı istikamete geçti. Kazayı gören diğer sürücüler sağlık ve polis ekiplerine haber verirken kazada ölen ya da yaralanan olmadı.