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Ankara'da lüks bir otelde siyanürle intihar iddiası

Ankara’daki lüks bir otelde bir kişinin siyanürle intihar ettiği iddia edildi.

Ankara'daki lüks bir otelde bir kişinin siyanürle intihar ettiği iddia edildi. AFAD ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunuyor.


Olay, Çankaya ilçesindeki Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TBMM karşısındaki lüks bir otelin görevlileri sabah saatlerinde, Fatih G.'nin odasının girişinde “siyanür içtim odaya girmeyin” notunu bulunca polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine polis ve AFAD ekipleri intikal etti. AFAD ekiplerinin intiharın siyanürle gerçekleşip gerçekleşmediği konusundaki incelemeleri devam ediyor.


Fatih G.'nin otele dün akşam giriş yaptığı öğrenildi.

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