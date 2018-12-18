Ankara'da metro istasyonunda intihar

Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) metro istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Olayın ardından metro seferleri 4 saatliğine durduruldu.

Alınan bilgiye göre, olay, sabah saat 09.45 sıralarında meydana geldi. Ankara'nın Kızılay-OSB Törekent seferlerini gerçekleştiren metronun AKM istasyonunda, 58 yaşındaki Ömer Arabacı kendisini raylara attı. Durumu gören vatandaşlar, polise ve 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Yolculuk yapan diğer vatandaşlar da tahliye edilerek metro boşaltıldı. İstasyona gelen sağlık ekipleri, Arabacı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. İntiharın ardından, olay yeri inceleme ekibi ve savcı durum tespiti yaptı. Çalışmaların ardından, Arabacı'nın cansız bedeni Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracına konularak morga kaldırıldı.