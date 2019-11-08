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Ankara'da Mevlit Kandili coşkusu

Ankara’da Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Ankara'da Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.



Ankara'da vatandaşlar, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunun 1445'inci yıl dönümünü kutlamak için Kocatepe Camii'ne akın etti. Cami içinde önce Kur'an-ı Kerim okundu, daha sonra ilahiler söylendi. Kandil gecesine yoğun ilgi gösteren Ankaralılara, Ankara Büyükşehir Belediyesi kandil simidi, çay ve lokum dağıttı. Mevlit Kandili'ni tarihi camide değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Ankara'nın büyük camilerinden olan Melike Hatun Camii, Kocatepe Camii ve Hacı Bayram Veli Camii'ne akın etti.

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