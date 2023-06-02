Ankara'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı

Ankara'da bir yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sincan ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet G. kontrolündeki 06 J 863 plakalı yolcu minibüsü ile Ergül Y. idaresindeki 06 SL 437 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Biri çocuk toplam 5 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.