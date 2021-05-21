İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ankara'da minibüs otomobille çarpıştı: 3 yaralı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde D140 karayolunda minibüs ile otomobil çarpıştı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde D140 karayolunda minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, Nallıhan-Mudurnu karayolunda gerçekleşti. 48 GH 357 plakalı minibüs, 26 DR 850 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrasında olayı görenler 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada yaralanan 3 kişi Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis karayolunda güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.