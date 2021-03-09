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Ankara'da mobilya atölyesinde yangın çıktı

Ankara’nın Altındağ ilçesi Siteler bölgesinde bir mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Siteler bölgesinde bir mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürdü.


Olay, gece geç saatlerde Ankara'nın Altındağ ilçesi Siteler Mevkisi Kalım Caddesi'nde meydana geldi. Cadde'de bulunan 3 katlı binadaki mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye erlerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürülebildi. Yangında mobilya atölyesi kullanılamaz hale gelirken polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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