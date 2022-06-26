İhlas Haber Ajansı

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Ankara'da mor çiçek tarlası görenleri hayran bırakıyor

Ankara Kızılcahamam’da yemeklere renk vermekte kullanılan consolida orientalis (mor çiçek) tarlası görsel bir şölen sunuyor.

Ankara Kızılcahamam'da yemeklere renk vermekte kullanılan consolida orientalis (mor çiçek) tarlası görsel bir şölen sunuyor.


Kızılcahamam ilçesinde tarlada yetiştirilen consolida orientalisler (mor çiçek) masalsı bir görüntü oluşturuyor. Göz alıcı rengi ile görenleri hayran bırakan çiçekler, ziyaretçilerin ve fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oluyor. Sivas ve bazı şehirlerde yemeklere renk katmak için kullanılan consolida çiçeğini bölge halkının ticari amaç için yetiştirdiği öğrenildi. Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı ziyaretçilerinin uğrak noktası haline gelen tarla havadan da görüntülendi.

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