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Ankara'da motosiklet üzerinde korkutan yayın

ANKARA (İHA) – ankara’da bir motosiklete üç kişi binen gençler, çift tekerlek üzerinde sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

ANKARA (İHA) – ankara'da bir motosiklete üç kişi binen gençler, çift tekerlek üzerinde sosyal medyadan canlı yayın yaptı.


Olay, Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı 19 Mayıs Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Akşam saatlerinde, gezmek için bir motosiklete üç kişi binen gençler, bir yandan da rahat tavırlarla bu durumu sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak paylaştı. Hem kendilerini hem çevredeki araçları tehlikeye atan gençler, Ankara'nın en işlek caddelerinden birinde gezintiye çıktı ve bu durumu sosyal medya üzerinden canlı yayınla paylaştı. Yolun boş olmasından dolayı rahat tavırlar sergileyen gençlerin hızla giderken ki davranışları dikkat çekti.

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