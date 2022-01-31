Ankara'da narkotik suçundan bir haftada 34 tutuklama

Ankara'da uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 24-30 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 273 şahıstan 34'ü tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 24-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 273 şahıstan 34'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda toplam 2.7 kilo esrar, 850 gram eroin, 780 gram kokain, 570 gram metamfetamin, 4 bin 300 adet ecstasy ve 10 bin 400 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.