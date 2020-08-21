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Ankara'da nefes kesen kovalamaca karakolun önünde bitti

Ankara’da Altındağ devriye polis ekiplerinin şüphelenerek durdurmak istedikleri otomobilin sürücüsü kaçtı.

Ankara'da Altındağ devriye polis ekiplerinin şüphelenerek durdurmak istedikleri otomobilin sürücüsü kaçtı. Yaklaşık 1 saat süren nefes kesen kovalamaca, polislerin havaya ateş açmasıyla Yenimahalle ilçesinde polis karakoluna 50 metre kala son buldu. O anlar kameralara an be an yansıdı. Otomobilde bulunan 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.


Olay, gece geç saatlerde Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Kale Mahallesi'nde Altındağ Devriye Polis ekipleri, şüphelendikleri 51 AAP 553 plakalı otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü Ömer B. otomobiliyle kaçmaya başladı.


Karakolun önüne kaçtılar


Yaklaşık 1 saat süren kovalamaca sırasında otomobilin camından uyuşturucu madde atan şüpheliler, Yenimahalle ilçesi Batıkent bölgesinde polis karakoluna 50 metre kala polis ekiplerinin havaya ateş açması sonucunda yakalandı. Otomobilden indirilen şüpheliler yüzüstü yatırılarak kelepçelenirken. Kaçan otomobilde bulunan sürücü Ömer B., ile yolcular Merve K., Ömer Y., Yusuf D., Yusuf G. gözaltına alınarak karakola götürüldü.

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