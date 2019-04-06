Ankara'da noterler ilk nöbetlerini tutmaya başladı

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği'nin nöbetçi noterlik uygulamasına ilişkin yaptığı çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Türkiye genelinde bugün ilk defa noterler hafta sonu mesai yaptı.

Adalet Bakanlığının Türkiye Noterler Birliği ile birlikte yürüttüğü çalışmalar sonucunda Ankara 40. Noteri ile Altındağ 7. Noteri ilk nöbet tutan noterler oldu. Sabah saatlerinden itibaren vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan noterler genellikle otomobil satış işlemlerini yaptı.

Yaşanan yoğun ilginin kendileri için de sürpriz olduğunu söyleyen Ankara 40. Noteri Handan Baykam, “İlk gün heyecanıyla nöbetçi noteri gören koştu. Biz noterler, vatandaş odaklı çalışan kurumlarız ve bugün de vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz” dedi. Çalışmanın herkes adına hayırlı olmasını istediğini ifade eden Baykam, "Bildiğiniz gibi Ocak ayının sonunda sayın bakanımızın bir beyanıyla konu gündeme geldi. 2 ay gibi kısa bir sürede Adalet Bakanlığının koordinasyonunda, Türkiye Noterler Birliğinin çalışmaları ve paydaş kurumlarla yapılan görüşmeler sonucunda alt yapı tamamlandı ve bugün itibariyle nöbetçi noterlik sistemi uygulamaya girdi" şeklinde konuştu.

"İşlemler otomobil satışı ağırlıklı ilerliyor"

Nöbetçi noter uygulamasının ilk gününde vatandaşın otomobil satışıyla ilgili işlemler gerçekleştirdiğini vurgulayan Baykam, "Şu anda işlemler otomobil satışı ağırlıklı ilerliyor. Herhalde daha çok bu şekilde işlemler olacak. Şehirlerarası gelen vatandaşlarımız için bu durum bir ihtiyaç; vekaletler ve tüm işlemler yapılıyor. Şu saate kadar gözlemlediğim kadarıyla en çok otomobil satışı yapıldı. Şu ana kadar 25 ile 30 arası gerçekleştirilen işlem var. Hafta içi saat 10.00'a kadar vatandaşımız notere gelmiyor, o yüzden şu anla kıyaslama yapamayacağım" dedi.

"Ankara'da her ilçede nöbetçi noter olmalı"

Aracını satmaya gelen Harita Mühendisi Murat Solak, uygulamanın hafta içi yoğun çalışanlar için iyi olduğunu söylerken, aynı zamanda Ankara'da 2 noterin yetersiz olduğunu da sözlerine ekledi. Solak, "Cumartesi ve pazar günü noterin açık olması, bizim gibi hafta içi çalışanlar için iş yoğunluğunda fırsat bulamayanlar için çok güzel oldu. Fakat Ankara için 2 noter çok az. En azından her ilçede birer tane noter olması herkes için daha iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Uygulamayı kim düşündüyse teşekkür ediyorum"

Nöbetçi noter uygulamasının hafta içi iş yerinden izin alma meselesinin önüne geçtiğini söyleyen Abdullah Bayrak, "Nöbetçi noter uygulamasından çok memnunum. Kamu personeli olduğum için hafta içi çalışıyorum. Bir araba alım satım işlemimiz var. Hafta sonu olması sebebiyle iş yerinden izin almadan ve herhangi bir sıkıntıya uğramadan işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Uygulamayı kim düşündüyse teşekkür ediyorum. Sayısının arttırılması gerekiyor. Ben İstanbul'dan geldim, 15 milyonluk bir şehir için 4 oldukça kısıtlı. Başlangıçta az sayıyla başlar ve ileride artar diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Bu uygulamayla birlikte nöbetçi banka da olsa iyi olur"

Nöbetçi noter uygulamasının başladığı ilk gün Ankara 40. Noter'de işlemlerini yaptıran Mustafa Şahin, nöbetçi bankaların olmasını talep etti. Şahin, "Araç ruhsatı çıkarmak için bekliyorum. Noterlerin hafta sonu açık olması bizim için güzel bir uygulama. Bu uygulamayla birlikte nöbetçi banka da olsa iyi olur. EFT, havale işlemleri biraz sıkıntıya girdi" dedi.

Türkiye Noterler Birliği, internet sitesi ‘tnb.org.tr' üzerinden nöbet tutacak noterleri ilan edecek. Hafta sonları İstanbul'da 4, Ankara ve İzmir'de 2 ve diğer illerde birer noter nöbet tutacak.