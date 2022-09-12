Ankara'da öğrencilere 20 bin adet kırtasiye malzemesi hediye edildi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk gününde ilçedeki farklı okullarda eğitim gören öğrencilere 20 bin adet çanta ve kırtasiye seti dağıttıklarını belirtti. Altınok, eğitime destek çerçevesinde yapılan bu desteğin 3 milyon 99 bin 400 lira değerinde olduğunu söyledi. Keçiören Belediyesinin eğitime destek konusunda bir nefer olduğunu belirten Altınok, “Sene 1994, okulların kapısından ilk giren belediye de Keçiören Belediyesidir. Bugün de eğitime başlayan öğrencilerimizle buluşarak hem başarı dileklerimizi ilettik hem de eğitimlerine katkı sunacak kırtasiye malzemelerini hediye ettik. İlçemizdeki 59 ilkokul ve 60 ortaokulumuza 7'şer bin, 46 lisemize ise 6 bin adet olmak üzere toplamda 20 bin adet kırtasiye setini öğrencilerimizle buluşturduk. Birinci sınıf kalite çanta, kalem, defter, silgi, kuru boya, pastel boya, sulu boya kalemtıraş, şeffaf dosya, not kağıdı, flash bellek, dosya gibi temel kırtasiye malzemelerinin bulunduğu eğitim setini Rabbim başarılı günlerde kullanmayı nasip etsin” dedi.

Altınok, yaz döneminde ilçedeki birçok okulun fiziki koşullarını iyileştirmek için tadilat, peyzaj ve boya desteği verdiklerini de söyledi.