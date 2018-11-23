Ankara'da Öğretmenler Günü ilk kez böyle kutlanıyor

Öğretmenler Günü dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında 81 ilden 81 öğretmen Ankara'ya geldi. Kocaeli'den gelen Fen Bilimleri öğretmeni Hatice Yücelen, ''Öğrencilerimizi daha aydınlık geleceğe taşımak için daha büyük bir sorumluluk altında olduğumuzu bir kez daha hissettik'' dedi.

Öğretmen Günü dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında 81 ilden 81 öğretmen Ankara'ya geldi. Öğretmenler Günü'nün ilk defa birkaç güne yayılarak kutlandığı etkinlikte her ilden öğretmenler Başkent'te ağırlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Bakanlık çalışanları tarafından organize edilen etkinlikte, kendi illerinde başarılı olan öğretmenler seçilerek davet edildi. Bu kapsamda birçok tarihi alan ve müzeleri gezen öğretmenler, günlerini son olarak konserlerle sonlandırıyorlar. İllerini temsilen Ankara'ya davet edilen öğretmenler çok mutlu olduklarını kaydederek, ilk kez böyle bir etkinlikte bulundukları için gururlu olduklarını belirtti.

Erzurum'dan gelen sınıf öğretmeni Tamer Köylüvan, ''MEB'in Öğretmenler Günü için organize ettiği aktiviteye katılmak üzere buradayım. Kendi ilimizde yaptığımız çalışmalarımızla başarı gösteren öğretmenler, 81 ilden buraya geldi. Biz de bu vesileyle buradayız ve çok mutluyum. Bu başarılar sınıflarımızda, okullarımızda yaptığımız sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık projeleri, TÜBİTAK projeleri ve öğrencilere yönelik aktivitelerimiz kapsamında yaptığımız işlerin sonucunda buradayız'' ifadelerini kullandı.

''Öğretmen olarak burada olmaktan dolayı çok mutluyum''

Etkinlik kapsamında birçok yeri gezip gördüklerini dile getiren Köylüvan, ''21 Kasım'da geldik. Pazar gününe kadar devam edecek etkinlik. Resmi kabullerimiz var. Tarihi turistik gezilerimiz var. Ulucanlar Cezaevi'nin sadece ismini duymuştum. Bugün yakından bu tarihe şahitlik ettik. Çok etkilendim. Fırsatı olan herkesin gelip bu havayı teneffüs etmesi lazım. Günlerimiz dolu dolu geçiyor. Etnografya müzesini gezdik. Birinci ve ikinci Meclisi gezdik, Hacı Bayram Camii'ne gittik, Hamamönü ve satranç müzesini gezdik. Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne gittik ve şu anda da Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ndeyiz. Aşırı mutluyum. Öğretmen olarak burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Birbirinden değerli öğretmen arkadaşlarımla tanışmaktan dolayı çok mutluyum'' şeklinde konuştu.

''Çok güzel bir programla karşılaştık''

Kocaeli'den gelen Fen Bilimleri öğretmeni Hatice Yücelen ise, ''Bu yıl Kocaeli'ni temsilen ilinde de fark oluşturan öğretmenler arasında seçilerek Ankara'ya çağrıldım. Bakanımız Ziya Selçuk tarafından ilinde fark oluşturmuş, 81 ilden 81 öğretmen projesi kapsamında bu yıl Ankara'da olmaktan gurur duyuyoruz. Üç gündür Ankara'dayız. Ankara'nın tarihi mekanlarını dolaşıyoruz. Bir program kapsamında öğretmen arkadaşlarımızla beraber geziyoruz. Çok güzel bir programla karşılaştık. Bakanımıza ve Bakanlığımızın temsilcilerine teşekkür ediyoruz. İllerimizde yaptığımız proje çalışmalarıyla fark oluşturan, ilinde öğrencilerin sosyal, bilimsel ve teknolojik anlamda ilerlemelerini sağlayan öğretmenlerimiz arasından en başarılı öğretmenler seçildi ve illerini temsilen şu an Ankara'da bulunuyoruz'' dedi. ''Bir kez daha Cumhuriyetin, bilimin, teknolojinin ve fikri hür, vicdanı hür nesillerin önemini hissettim burada'' diyen Yücelen, şöyle devam etti:

''Ulucanlar Cezaevi'nden çok etkilendim. Bana Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü hatırlattı; 'Muallimler, Cumhuriyet sizden vicdanı hür, fikri hür yeni nesiller bekliyor'' Dolayısıyla bir öğretmen olarak bu sözü damarlarımda hissettim. Bir kez daha Cumhuriyetin, bilimin, teknolojinin ve fikri hür, vicdanı hür nesillerin önemini hissettim burada. İlimizi temsilen burada bulunmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizi daha aydınlık geleceğe taşımak için daha büyük bir sorumluluk altında olduğumuzu bir kez daha hissettik.''

Ankara'da öğretmenlik yapan Fatma Gamze Şabi de, 81 ilden 81 öğretmen kapsamında Ziya Selçuk'un kendi illerinde fark oluşturmuş öğretmenler arasından Ankara ilini temsilen kendisini görevlendirdiğini kaydederek, ''Gölbaşı Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapıyorum. Ağır zihinsel ve orta zihinsel öğrencilerle birkaç projeye imza atmıştım. Bu sebeple buradayım. Aynı zamanda da iki evlat yetiştirdim. İyi, örnek evlat yetiştiren öğretmenler arasından seçildim. İki evladım konser verdiler burada. Birçok etkinliğe katıldık. MEB'e çok teşekkür ediyorum. Ankara'mızı arkadaş gruplarıyla beraber gezme fırsatı bulduk. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Koç Müzesi'ni gezdik, Etnografya Müzesi'ni ve satranç müzesini gezdik. Daha da devam edecek. Günlerimiz konserlerle sonlanıyor. Çok etkin ve faydalı günler geçiriyoruz'' diye konuştu.

Çarşamba günü Erol Parlak ve Zara konseri, Perşembe akşamı Seher Dilolvan konseri ve Anadolu Ateşi'nin gösteriyle devam eden etkinlik kapsamında bu akşam da Buray ve Şehit Aybüke Yalçın'ın arkadaşlarının oluşturduğu Batman Müzik Korosu konser verecek.