Ankara'da otobüs şoföründen örnek davranış

Ankara'da EGO şoförü otobüsün içinde bulduğu 80 bin lirayı sahibine teslim etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sincan-Ulus hattı EGO otobüsünde yolculuk eden Servet Ege ineceği sırada 80 bin lira parasının olduğu çantayı koltukta unuttu. Ege'nin kaybettiği 80 bin lirayı koltukta bulan EGO Şoförü Barış Koç ise para dolu çantayı, bağlı olduğu 5. Bölge Otobüs İşletme Müdürlüğüne teslim etti. Parasının bulunduğunu öğrenen Ege, 5. Bölge Otobüs İşletme Müdürlüğüne giderek 80 bin lirasını şoför Koç'tan teslim aldı.