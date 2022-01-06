İhlas Haber Ajansı

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Ankara'da otobüs şoförünün köpekle yaşadığı eğlenceli anlar kamerada

Ankara’da, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO otobüs şoförünün köpekle yaşadığı eğlenceli anlar bir başka işçi tarafından kameraya kaydedildi.

Ankara'da, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO otobüs şoförünün köpekle yaşadığı eğlenceli anlar bir başka işçi tarafından kameraya kaydedildi. Görüntülerde ise sanki şoför ile köpeğin boks maçını anımsatan hareketler yaptığı görüldü.


Ankara'nın Mamak ilçesinde EGO 3 .Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü'nde çalışan EGO otobüs şoförü Yasef Demir bölgede sürekli beslediği köpeklerle oyun oynamaya başladı. Kameraya yansıyan görüntülerde ise Demir ile köpeğin boks maçını anımsattığı görüldü. O eğlenceli anlar sosyal medya da paylaşılırken kullancılar ise bu durumu eğlenceli buldu.

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