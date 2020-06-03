İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ankara'da otomobil otobüs durağına daldı: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara’da kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına çarptı.

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına çarptı. Kazada otomobil sürücü hayatını kaybederken, durakta bulunan bir kişi yaralandı.


Olay, öğlen saatlerinde Pursaklar ilçesindeki Alparslan Türkeş Bulvarı Altınova mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, merkez istikametine seyreden K.K. (46) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımı aşıp otobüs durağındaki R.Y.'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü K.K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini, otobüs durağında aracın çarptığı R.Y.'nin ise yaralandığını tespit etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı.


Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.