İhlas Haber Ajansı

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Ankara'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Ankara’nın Ayaş ilçesinde bir otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde bir otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, D140 karayolunda seyir halinde olan Mehmet Göksu kontrolündeki otomobil, yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada Mehmet Göksu ve yanında bulunan iki kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Beypazarı Devlet Hastanesine sevk edildi.

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