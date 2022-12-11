İhlas Haber Ajansı

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Ankara'da otomobil yayalara çarptı: 3 yaralı

Ankara’da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki yayalara çarpması sonucu 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki yayalara çarpması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.


Sincan ilçesi Ahi Mesut Bulvarı'nda meydana gelen kazada bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracıyla kaldırımda bekleyen insanların arasına daldı. Kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Metrelerce sürüklenen araç ise park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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