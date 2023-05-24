Ankara'da otomobilin çarptığı belediye işçisi yaralandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde otomobilin çarptığı belediye işçisi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 civarında Yenikent 65. Cadde ile Yunus Emre Caddesi kavşağında meydana geldi. 06 DEH 757 plakalı Fiat marka otomobilin sürücüsü B.Ö. direksiyon hakimiyetini kaybederek Sincan Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı 54 yaşındaki Ekrem Okçu'ya temizlik yaparken çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Okçu, ambulansla Bilkent Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.